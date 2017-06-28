30
Президент «Атлетико»: «Поговорим об Ибрагимовиче в январе»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Ибрагимович Златан
Сегодня, 16:14 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи об интересе мадридского клуба к шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.
«Мы поговорим об Ибрагимовиче в январе, потому что сейчас мы не можем никого подписать. Я не знаю, перейдет ли Златан к нам зимой».
Швед является свободным агентом на данный момент.
Другие материалы по теме:
15:02 Официально Переход Модесте из «Кёльна» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сорвался 6
14:35 Слухи ПСЖ подготовил 240 млн евро на летние трансферы 10
12:38 Слухи «Милан» подпишет Борини 6
12:12 Слухи Снейдер близок к переходу в «Лос-Анджелес» 3
60
Или войдите через