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Президент «Атлетико»: «Поговорим об Ибрагимовиче в январе»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Ибрагимович Златан
Сегодня, 16:14 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи об интересе мадридского клуба к шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.

«Мы поговорим об Ибрагимовиче в январе, потому что сейчас мы не можем никого подписать. Я не знаю, перейдет ли Златан к нам зимой».

Швед является свободным агентом на данный момент.

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