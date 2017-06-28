Президент «Атлетико»: «Поговорим об Ибрагимовиче в январе»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи об интересе мадридского клуба к шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.

«Мы поговорим об Ибрагимовиче в январе, потому что сейчас мы не можем никого подписать. Я не знаю, перейдет ли Златан к нам зимой».

Швед является свободным агентом на данный момент.