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Турецкий гранд предпочтет усилиться Селезневым, а не Торресом
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Карабюкспор, Селезнев Евгений, Торрес Фернандо
Сегодня, 16:54 | Источник: sportarena.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Украинский нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев в ближайшее время перейдет в стан одного из турецких грандов, однако конкретное название клуба не сообщается.
Эту информацию косвенно подтвердил агент игрока Иван Пироженко.
«Тот клуб, который очень хочет Женю, выбирая между ним и Фернандо Торресом, выбрали Евгения. Они видели, как он играет. Это их ментальность, ее нужно понимать. Они видели, как он играет, забивает, делает результат.
Торрес — это другой статус, большая зарплата, с ним нужно очень много индивидуально работать, и не понятно, как повлияет его присутствие на команду. Поэтому однозначно Селезнев».
В 16 матчах чемпионата Турции 31-летний форвард забил 6 голов (5 с пенальти) и сделал 2 результативные передачи.
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Я так понимаю именно агент ваня пироженко решает кто будет играть в турецком гранде... Не главный тренер, ни президент клуба, а именно ваня пироженко))))
Да и не Торрес ли отказал этому *турецкому гранду* из за вета на трансферы матрасам?) Так что не убедительно.