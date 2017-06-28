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Турецкий гранд предпочтет усилиться Селезневым, а не Торресом

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Карабюкспор, Селезнев Евгений, Торрес Фернандо
Сегодня, 16:54 | Источник: sportarena.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Украинский нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев в ближайшее время перейдет в стан одного из турецких грандов, однако конкретное название клуба не сообщается.

Эту информацию косвенно подтвердил агент игрока Иван Пироженко.

«Тот клуб, который очень хочет Женю, выбирая между ним и Фернандо Торресом, выбрали Евгения. Они видели, как он играет. Это их ментальность, ее нужно понимать. Они видели, как он играет, забивает, делает результат.

Торрес — это другой статус, большая зарплата, с ним нужно очень много индивидуально работать, и не понятно, как повлияет его присутствие на команду. Поэтому однозначно Селезнев».

В 16 матчах чемпионата Турции 31-летний форвард забил 6 голов (5 с пенальти) и сделал 2 результативные передачи.

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