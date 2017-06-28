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Кордоба подписал с «Кельном» четырехлетний контракт

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Майнц, Кельн, Кордоба Йхон
Сегодня, 20:19 | Источник: ФК "Кельн" | Редакция: Роман Мельник

«Кельн» объявил о приобретении 24-летнего нападающего «Майнца» Йхона Кордоба. Игрок останется в клубе до июня 2021 года. Ориентировочная стоимость трансфера составила 15 млн евро.

В минувшем сезоне форвард провел 29 матчей в Бундеслиге, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.

До этого футболист успел поиграть в «Эспаньоле» и «Гранаде», а также провел 11 матчей за молодежную сборную Колумбии. 

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