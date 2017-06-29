Симонян: «Я бы не бросал камень в огород сборной России»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян оценил выступление сборной России на Кубке Конфедераций и выразил уверенность, что на домашнем чемпионате мира команда сыграет лучше.

«Я бы не бросал камень в огород наших ребят, потому что они сыграли как смогли. В этих играх равнодушия не было, ребята бились, сегодня мы откровенно слабее Мексики, Чили и Португалии. Мы пятые, но стремление выступить лучше на чемпионате мира обязывает всех нас, а болельщики вправе требовать от команды более высокого результата. Игра нашей команды будет усилена, потому что войдут в строй и Зобнин, и Дзагоев, и Фернандес».