Гинер: «Головин пока не готов играть в „Арсенале“»

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что полузащитнику «армейцев» Александру Головину ещё рано переходить в сильный европейский клуб:

«Кто на мой взгляд внёс больший вклад в воспитание Головина? Это симбиоз – от детского тренера до наставника основного состава и руководства клубов. Кстати, не в обиду Слуцкому, но он молодёжью заниматься не очень-то и любил. Это нормально – кто-то предпочитает опираться на опытных игроков. Тем более в клубе результат всегда на первом месте. Если же вы спросите, готов ли Головин играть в „Арсенале“, я отвечу, что нет. Ему нужно ещё пару лет, чтобы обрести стабильность, без которой нельзя играть на столь высоком уровне. В данном случае можно вспомнить Юрия Жиркова и его опыт в „Челси“».

Президент ЦСКА также прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Халл Сити», отметив низкий уровень Чемпионшипа, в котором в грядущем сезоне будут выступать «тигры».