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Гинер: «„Спартак“ - народная команда? А за ЦСКА тогда кто болеет, быдло?»
Сегодня, 21:39 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о формулировке «народная команда», которую часто используют в отношении «Спартака»:
«Меня всегда веселит, когда в СМИ говорят, что „Спартак“ — народная команда. А за ЦСКА не народ болеет, что ли? Быдло?! А потом спрашивают, почему у ЦСКА с прессой отношения так себе. А дело в том, что за ЦСКА офицеры болели, военные. А за „Спартак“ — простой народ, служащие мясной промышленности, например. Вот так и пошло».
Ранее Гинер отметил, что ЦСКА в случае неприятностей будет легче поменять тренера, чем весь состав.
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Даже Динамо Тбилиси круче Спартака
Они Кубок кубков брали
Так-то все верно !
Украинские СМИ сообщали, что в 1986 году Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области предъявил Евгению Гинеру обвинения по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах), по которому он отделался условным сроком.
В1990 году тот же Фрунзенский РОВД возбудил новое уголовное дело по той же статье УК, из-за чего бизнесмен и перебрался в Москву...
У нас общая миссия - унизить и расформировать спартак))
«Пищевики» — 1926-1930, «Промкооперация» — 1931-1934,
Таки вспонимается - Спартак нужен России и должен быть чемпионом))А нам зенитовским твердили что он наш)Нет к сожалению))
И ни что вы не поделаете со словом народа!
Недавно было обращение Л. Слуцкого к фанам Халл Сити. Вот я послушал, я сам в школе 5 по английскому имел (а педагог очень высококлассный, точнее, высококлассная))) ). Вроде всё абсолютно нормально, лишь в одном месте запнулся. Хотя текст довольно простой. Но это не идёт ни в какое сравнение с жутким произношением и отсутствием словарного запаса мутко или марины порошенко.
Читать комментарии фанов клуба, девять раз побеждённого Армейцами под руководством Леонида Викторовича, доставило))))))))))) Особенно сама Б. - даже указала на то, ЧТО именно неверно сказал Слуцкий. Якобы он произносит Silent Letters! Как вообще это было бы возможно в английском языке????? Бред и идиотизм.
"…А в это время целый народ на тебя горбил, обувал тебя, одевал. Воевал за тебя. Пока ты со своей грыжей липовой в тылу гужевался."(Жеглов)
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У вас подпевал с северо-запада по типу жирного кота ниже и Пирсмана более чем достаточно. Вам бы пора в один красно-лазурный клуб объединяться.