Гинер: «„Спартак“ - народная команда? А за ЦСКА тогда кто болеет, быдло?»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о формулировке «народная команда», которую часто используют в отношении «Спартака»:

«Меня всегда веселит, когда в СМИ говорят, что „Спартак“ — народная команда. А за ЦСКА не народ болеет, что ли? Быдло?! А потом спрашивают, почему у ЦСКА с прессой отношения так себе. А дело в том, что за ЦСКА офицеры болели, военные. А за „Спартак“ — простой народ, служащие мясной промышленности, например. Вот так и пошло».

Ранее Гинер отметил, что ЦСКА в случае неприятностей будет легче поменять тренера, чем весь состав.