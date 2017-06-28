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Гинер: «„Спартак“ - народная команда? А за ЦСКА тогда кто болеет, быдло?»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, Спартак М, Гинер Евгений
Сегодня, 21:39 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о формулировке «народная команда», которую часто используют в отношении «Спартака»:

«Меня всегда веселит, когда в СМИ говорят, что „Спартак“ — народная команда. А за ЦСКА не народ болеет, что ли? Быдло?! А потом спрашивают, почему у ЦСКА с прессой отношения так себе. А дело в том, что за ЦСКА офицеры болели, военные. А за „Спартак“ — простой народ, служащие мясной промышленности, например. Вот так и пошло».

Ранее Гинер отметил, что ЦСКА в случае неприятностей будет легче поменять тренера, чем весь состав.

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