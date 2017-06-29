Колосков: «У сборной России есть две проблемы»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что ему не понравилось в игре сборной России на Кубке Конфедераций.
«У меня было ощущение, что из этой группы нам по силам выйти, но возникли две проблемы. Первая – посредственное мастерство футболистов. В игре с той же Португалией за 90 минут мы не сделали ни одного удара в створ ворот. Второй момент: у меня сложилось ощущение, что нашим игрокам не хватало „физики“. Могли хорошо играть 10-15 минут, потом просесть, еще 10 минут поиграть, потом снова просесть… При этом я бы не сказал, что у Португалии какая-то выдающаяся команда. В ней нет столько мастеров, сколько, допустим, в „Реале“. С нами она не по счету играла, а просто отбивалась.
Игра с Мексикой – несчастный случай и серия не очень приятных для нас обстоятельств. Во-первых, пенальти на Жиркове был стопроцентным. Забей мы его, совсем другая игра была бы. Второй момент – ответный гол, который был абсолютно случайным: мяч попал в темя мексиканского игрока и залетел в дальний угол. Ну и, конечно, – ошибка Акинфеева. Не считаю, что мексиканцы нас переиграли».
Или войдите через
Не фантазируй.
А лимит надо отменять в любом случае, даже спорить не о чем.
Мексиканцы нас переиграли однозначно!!!
А проблемы у нас общеизвестные, как всегда их ДВЕ: игроки (вставим вместо дорог) и ... вторую проблему все знают - она универсальная!
Где Чемпионская сборная Колыванова,где игроки молодежной в сборной в основной
Отмените лимит будут фанаты игру нормальную смотреть и клубы не трястись за Российский паспорт игроков
Зарплаты за рубежом ниже и наше идти не хотят,богачи хреновы
Даже Слуцкий сказал что по сравнению с Цска зарплата существенней ниже ....вывод