Гинер: «Чемпионшип? Это турнир даже не среднего уровня»

Президент ЦСКА Евгений Гинер не считает Чемпионшип, куда отправился работать бывший наставник «армейцев» Леонид Слуцкий, сильной лигой:

«Назначение Слуцкого в „Халл Сити“ своей заслугой не считаю. Данни перешел из „Зенита“ в „Славию“ - это заслуга? Мы говорим о спортивных планах, по-вашему, Чемпионшип - это уровень выше? Там нет возможности бороться за еврокубки, это даже не средний уровень».