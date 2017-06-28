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Гинер: «Чемпионшип? Это турнир даже не среднего уровня»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип, Плей-офф 2011/2012, Россия: мнение, Халл Сити, Слуцкий Леонид
Сегодня, 22:13 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент ЦСКА Евгений Гинер не считает Чемпионшип, куда отправился работать бывший наставник «армейцев» Леонид Слуцкий, сильной лигой:

«Назначение Слуцкого в „Халл Сити“ своей заслугой не считаю. Данни перешел из „Зенита“ в „Славию“ - это заслуга? Мы говорим о спортивных планах, по-вашему, Чемпионшип - это уровень выше? Там нет возможности бороться за еврокубки, это даже не средний уровень».

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