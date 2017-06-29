Нобоа определился с игровым номером в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что в новой команде ему удобно играть со всеми одноклубниками. Также он сообщил, что уже выбрал игровой номер.

«Когда есть качественные хорошие футболисты, невозможно сказать, с кем удобно играть, а с кем нет. Со всеми удобно, все знают, как играть, куда бежать.

Определился ли с номером? 16. Знаю, что под ним раньше играл Малафеев».