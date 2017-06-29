Рейтинг@Mail.ru

Нобоа определился с игровым номером в «Зените»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит, Нобоа Кристиан
Сегодня, 14:45 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что в новой команде ему удобно играть со всеми одноклубниками. Также он сообщил, что уже выбрал игровой номер.

«Когда есть качественные хорошие футболисты, невозможно сказать, с кем удобно играть, а с кем нет. Со всеми удобно, все знают, как играть, куда бежать.

Определился ли с номером? 16. Знаю, что под ним раньше играл Малафеев».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:30
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 15:29
ответ пользователю salaga (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:16
ответ пользователю salaga (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:11, редактировал Сегодня 15:15
ответ пользователю MALOVAR (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 15:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:09
ответ пользователю salaga (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:07
ответ пользователю MALOVAR (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:03
ответ пользователю Duke_dp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:02, редактировал Сегодня 15:03
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:59, редактировал Сегодня 15:00
ответ пользователю Duke_dp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:55
ответ пользователю RUSTY8 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 14:54
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 14:54
, чтобы видеть комментарии
  8
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:38 Слухи «Ростов» погасил все долги перед игроками основного состава 45
11:17 Официально Спортивный директор ЦСКА Яровинский покинул клуб 31
09:33 В следующем сезоне РФПЛ видеоповторов не будет 45
09:08 Белоус: «На переходе Полоза заработали все, но не „Ростов“» 52
08:36 Прядкин: «„Спартак“ получил около $5 млн за победу в РФПЛ» 43
05:59 «СКА-Хабаровск» в Корее проведёт контрольный матч с местным клубом 2
Вадим Багров
До встречи, Криш. Чили и Браво – в финале!
«Соккер.ру» предлагает забыть скучный полуфинал Португалии и Чили, но запомнить эмоциональную концовку – после пенальти чемпионы Южной Америки выбили команду Роналду.
Комментариев: 14
Вчера
23:39 Чили по пенальти обыгрывает Португалию и выходит в финал КК-2017 388
23:16 Матч Португалия - Чили посетили 40 855 зрителей 11
21:47 «Ахмат» сыграл вничью с чемпионом Австрии «Зальцбургом» 8
все материалы по этой теме
Турниры