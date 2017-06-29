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Нобоа определился с игровым номером в «Зените»
Сегодня, 14:45 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что в новой команде ему удобно играть со всеми одноклубниками. Также он сообщил, что уже выбрал игровой номер.
«Когда есть качественные хорошие футболисты, невозможно сказать, с кем удобно играть, а с кем нет. Со всеми удобно, все знают, как играть, куда бежать.
Определился ли с номером? 16. Знаю, что под ним раньше играл Малафеев».
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Вчера
60
Или войдите через
1-99
Или двузначные номера пойдут?))))
1-99
Или двузначные номера пойдут?))))
Карьера того или иного футболиста в новом клубе всегда начинается с выбора номера. Для кого-то это чистая формальность, для кого-то — некий мистический процесс. К примеру, Анатолий Тимощук, сменив Шахтер на Зенит, хотел сохранить за собой четвертый номер, под которым он играл в донецкой команде, но хорват Ивица Крижанац отказался уступить звездному новичку «четверку». Украинцу предложили взять номер шесть, однако тот отказался, мотивируя это тем, что четверка приносит ему удачу. Все мы помним, что 44-й номер в Петербурге стал поистине счастливым для Анатолия — вскоре хавбек стал капитаном команды, а чуть позже привел ее к победе в Кубке УЕФА.
Но давайте остановимся у истоков номеров на форме футболистов. Впервые идея нумерации формы возникла, естественно, в Англии, где сам футбол, собственно, и зародился. Интересно, что первым поединком, в котором сошлись команды с цифрами на футболках, была игра Арсенала и Челси 25 августа 1928 года. Номера были выбраны не от балды, а строго по позициям с первого по одиннадцатый (отметим, что в те времена команды часто использовали «пирамиду» — 2-3-5): 1-вратарь, 2-правый центральный защитник, 3-левый центральный защитник, 4-правый центральный полузащитник, 5-центральный полузащитник, 6-левый центральный полузащитник, 7-правый вингер, 8-правый инсайд, 9-центральный нападающий, 10-левый инсайд, 11-левый вингер.
С появлением замен в 1965-м году, первый игрок, выходящий на замену, надевал футболку с номером 12, второму разрешалось взять 14-й номер. 13-му можно было «отказать» из-за суеверий. В Англии и Испании запасной вратарь чаще всего получал номер 13, в Италии и Германии — 12-й.
Что касается клубного футбола, то в настоящий момент в Англии игрокам разрешено выбирать любой номер от 1 до 99. В Премьер-лиге держателем рекорда является лондонский канонир Никлас Бендтнер, который на матч с Эвертоном 15 августа текущего года вышел в футболке с номером 52. В кубковых матчах выделился также игрок Арсенала — Франсеск Фабрегас, носивший в свое время номер 57.
Имели место быть и случаи, когда футболистам отказывали в том или ином номере. Так, к примеру, камерунец Патрик Мбома, которого в 2002-м году подписал Сандерленд, выбрал номер 70 в честь года своего рождения (1970), однако премьер-лига не разрешила африканцу воплотить в жизнь свой каприз. В итоге Мбома получил семерку. Такая же история приключилась и с египтянином Мидо в Тоттенхэме — вместо 99-го ему дали банальные «11».
В Испанской Ла Лиге игроки обязаны носить номера с 1 по 25 включительно. Причем для вратаря обязательными являются 1, 13 или 25-й. Если же футболист ранее выступал за резерв, то ему разрешается выдать номер с 26-го по 50-й.
Что касается забавных фактов о игровых номерах, то тут следует выделить различного рода изощрения, придуманные футболистами. К примеру, покойный марокканец Хишам Зеруали получил в шотландском Абердине номер «0) из-за своей клички Зеро, что в переводе не нуждается. Полевые игроки грек Пантелис Кафес из Олимпиакоса и черногорец Симон Вукчевич из Партизана носили на спине традиционную вратарскую единицу, а кипер Сан-Пауло Рожерио Сени играет под номером 01. Итальянский вратарь Пармы Лука Буччи в сезоне 2005/06 носил номер 7, а через год сменил его на пятерку. Помним мы и эпатажного чилийца Ивана Саморано, который после прихода в Интер Роналдо вынужден был уступить звездному новобранцу любимую девятку. Находчивый Ваня взял 18-й номер, поставив между 1 и 8 плюсик. Совсем недавно пошла повальная мода брать номера в честь года рождения. В Милане, к примеру, Шевченко носил 76-й, а Роналдиньо и Фламини продолжают носить 80-й и 84-й соответственно.
Навечно закрепленные игровые номера пришли в Старый Свет из-за океана. В Североамериканских хоккейной, баскетбольной, бейсбольной лигах такая практика существует уже довольно давно. Как правило, номер закрепляется за игроком, как дань его заслугам, либо в случае смерти.
Особая страсть к закреплениям номеров замечается у итальянцев. В Милане футболки с номерами 6 и 3 уже никто не наденет, ведь именно эти номера принадлежат легендарным защитникам Россо-нери — Франко Барези и Паоло Мальдини, который еще весной радовал нас своей игрой. Легенда Сиены Мишеле Миньяни, проведший 240 матчей за тосканский клуб навечно закрепил за собой «четверку». Бразилец Алдаир был удостоен такой чести в Роме — его номер 6 в столичном клубе никто не носит. Десятки Роберто Баджо (Брешиа) и Диего Марадоны (Наполи), думаю, известны всем.
В остальных странах с этим делом попроще. Лондонский Челси после ухода в 2003-м году Джанфранко Дзолы его 25-й номер не выделял никому, хотя официальных заявлений о том, что его закрепили навечно, из стана Синих не поступало. Великий Йохан Круифф в Аяксе удостоился чести сохранения своего любимого 14-го номера. 17-й номер шведского Хельсингборга закрепили за легендарным Хенриком Ларссоном, а 14-й египтянина Мохаммеда Зидана после впечатляющих 30 мячей в сезоне оставили нетронутым в датском Мидтьюлланде, откуда он и перебрался в Германию.
Список тех, в чью честь сохранили номера посмертно, куда шире… Тут и Марк-Вивьен Фоэ (23-й в Ман.Сити и 17-й в Лансе), умерший от сердечного приступа, и Миклош Фехер (29-й в Бенфике), и Давид ди Томмазо (4-й в Утрехте), и капитан бухарестского Динмо Каталин Гилдан (11-й), и французский голикпер Люк Борелли (16-й в Лионе), и Франсуа Стеркеле (23-й в Брюгге), и наш вратарь Сергей Перхун, в честь которого московский ЦСКА сохранил 16-й номер. В этом же списке и ганноверская единичка Роберта Энке.
Многие клубы закрепили номера за своими болельщиками, о которых клишировано говорят не иначе, как «12-й игрок» закреплен за болельщиками целого ряда как европейских, так и клубов из Азии и Латинской Америки. Среди них Портсмут, Бристоль Сити, Абердин, Генк, Бавария, Вердер, Бохум, Боруссия М, Ланс, ПАОК, Ференцварош, Аталанта, Дженоа, Лечче, Лацио, Торино, Фейеноорд, ПСВ, Лех, Рапид Бухарест, Зенит, Фенербахче, Галатасарай, Бешикташ и киевское Динамо.
В Рэдинге, Норвиче и Панатинаикосе за болельщиками закреплен 13-й номер, в шведском Юргордене — номер 1.
Но не будем забывать, что не номера играют в футбол, а их владельцы. А номер — это лишь маленькая приятная деталь.
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Зачем ты так о болельщиках Зенита,Сине-бело-голубом братстве?(((
правильный выбор. Просто он не такой мыловар, как ты.
1-99
Или двузначные номера пойдут?))))