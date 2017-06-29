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«Ростов» погасил все долги перед игроками основного состава

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Ростов
Сегодня, 11:38 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации источника, «Ростов» погасил все задолженности перед футболистами основного состава. На данный момент закрыты все вопросы по премиальным и заработной плате.

Напомним, что сейчас «Ростов» проводит второй сбор, который проходит в Австрии.

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