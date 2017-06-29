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«Ростов» погасил все долги перед игроками основного состава
Сегодня, 11:38 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, «Ростов» погасил все задолженности перед футболистами основного состава. На данный момент закрыты все вопросы по премиальным и заработной плате.
Напомним, что сейчас «Ростов» проводит второй сбор, который проходит в Австрии.
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Вообще то - темная история этот Ростов. Чего то руководство явно мухлюет. Жаль адекватных болельщиков. Еще одна хорошая команда "похоронена".
Ну, а Кучук - сам по себе на спасителя явно не тянет. Везде его изгоняли со скандалом. Но тут, похоже , встретились два одиночества.