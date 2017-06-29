Возле «Казань-Арены» нашли пакет с боеприпасами

За четыре часа до субботнего матча между сборными России и Мексики правоохранительные органы обнаружили неподалеку от «Казань Арены» схрон боеприпасов.

Находку обнаружили в районе третьей транспортной дамбы, которая до и после матча на несколько часов закрывалась для движения транспорта. Пакет с боеприпасами был практически в воде – на левом берегу Казанки. В извлеченном свертке оказались с десяток коробок с патронами, среди которых патроны к автоматам Калашникова. Также найдены ручные армейские дымовые гранаты РДГ-2Б, пять свето-звуковых гранат двойного действия типа «Пламя-М2» и четыре сигнальные ракеты.

Все найденные предметы были настоящими и оказались пригодны к использованию, за исключением патронов. По маркировке боеприпасов можно понять, что они производились в 1989 и 1991 году.

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