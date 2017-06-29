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Балахнин стал тренером-консультантом женской сборной России
Сегодня, 17:09 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров
Экс-тренер мужской сборной России по футболу Сергей Балахнин стал тренером-консультантом женской национальной команды. Об этом рассказала главный тренер команды Елена Фомина.
«Благодаря руководству Российского футбольного союза у нас есть тренер-помощник, консультант, это Сергей Николаевич Балахнин, который работал в тренерском штабе Слуцкого. Он, конечно, плохо знает женский футбол, но нас порадовала его заинтересованность», – сказала Фомина.
Напомним, что мужская сборная России по футболу накануне завершила свои выступления на Кубке Конфедераций-2017.
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Может хоть там Габулова не возьмут по блату, так как по систле белут!