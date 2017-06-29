Балахнин стал тренером-консультантом женской сборной России

Экс-тренер мужской сборной России по футболу Сергей Балахнин стал тренером-консультантом женской национальной команды. Об этом рассказала главный тренер команды Елена Фомина.

«Благодаря руководству Российского футбольного союза у нас есть тренер-помощник, консультант, это Сергей Николаевич Балахнин, который работал в тренерском штабе Слуцкого. Он, конечно, плохо знает женский футбол, но нас порадовала его заинтересованность», – сказала Фомина.

Напомним, что мужская сборная России по футболу накануне завершила свои выступления на Кубке Конфедераций-2017.