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В «Барселоне» обеспокоены избыточным весом Турана
Сегодня, 19:55 | Источник: Calciomercatoweb.it | Редакция: Максим Коджеспиров
Руководство каталонской «Барселоны» обеспокоено состоянием формы полузащитника Арда Турана. Футболист, который на данный момент находится на отдыхе, заметно прибавил в весе.
Напомним, что Туран, вероятнее всего, покинет «Барселону» этим летом. Футболист, предположительно, может вернуться в Турцию.
Arda Turan tatilde biraz kilo almış görünüyor. pic.twitter.com/jgMHKfqvEP
— Spor Toto Süper Lig (@TFFSuperLig) 29 июня 2017 г.
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