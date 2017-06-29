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В «Барселоне» обеспокоены избыточным весом Турана

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Барселона, Туран Арда
Сегодня, 19:55 | Источник: Calciomercatoweb.it | Редакция: Максим Коджеспиров

Руководство каталонской «Барселоны» обеспокоено состоянием формы полузащитника Арда Турана. Футболист, который на данный момент находится на отдыхе, заметно прибавил в весе. 

Напомним, что Туран, вероятнее всего, покинет «Барселону» этим летом. Футболист, предположительно, может вернуться в Турцию.

 

 

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