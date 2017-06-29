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Рафинья: «Вопрос о моем будущем остается открытым»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Барселона, Рафинья
Сегодня, 10:49 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Барселоны» Рафинья признал, что пока не знает, где он продолжит свою карьеру.

«Вопрос о моем будущем остается открытым, только Бог знает, что будет дальше. Сейчас самое главное - залечить травму колена, а потом посмотрим. Но могу сказать, что я открыт для предложений».

По слухам, «Барса» оценила игрока в 30 млн евро.

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