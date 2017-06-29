Рафинья: «Вопрос о моем будущем остается открытым»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья признал, что пока не знает, где он продолжит свою карьеру.

«Вопрос о моем будущем остается открытым, только Бог знает, что будет дальше. Сейчас самое главное - залечить травму колена, а потом посмотрим. Но могу сказать, что я открыт для предложений».

По слухам, «Барса» оценила игрока в 30 млн евро.