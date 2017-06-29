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Видаль: «Я никогда не обзывал Роналду, очень уважаю его»
Матч: Португалия0 : 0Чили
Сегодня, 12:37 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль рассказал, что очень уважает португальского нападающего Криштиану Роналду. Ранее ряд английских СМИ неверно перевели интервью Видаля.
«Видаль: жулик Роналду для меня не существует» — подобными заголовками пестрили СМИ. Некоторые издания использовали иные выражения, такие как «высокомерный тип» и «избалованный ребенок». На самом же деле Артуро сказал: «Для меня не существует грозных соперников».
«Я никогда не называл Роналду жуликом, это ложь. Не говорил, что он слишком умный или тщеславный. Я не могу так говорить о своем коллеге. Криштиану заслуживает всяческого уважения», — сказал Видаль.
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Не удивительно что некоторые звезды дают байкот журналистам ибо потом узнаешь из новостей такое, о чем даже помыслить не мог.