Рейтинг@Mail.ru

Видаль: «Я никогда не обзывал Роналду, очень уважаю его»

Матч: ПортугалияПортугалия0 : 0ЧилиЧили
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: игроки, Видаль Артуро, Роналду Криштиану
Сегодня, 12:37 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль рассказал, что очень уважает португальского нападающего Криштиану Роналду. Ранее ряд английских СМИ неверно перевели интервью Видаля. 

«Видаль: жулик Роналду для меня не существует» — подобными заголовками пестрили СМИ. Некоторые издания использовали иные выражения, такие как «высокомерный тип» и «избалованный ребенок».  На самом же деле Артуро сказал: «Для меня не существует грозных соперников». 

«Я никогда не называл Роналду жуликом, это ложь. Не говорил, что он слишком умный или тщеславный. Я не могу так говорить о своем коллеге. Криштиану заслуживает всяческого уважения», — сказал Видаль.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:20
, чтобы видеть комментарии
  0
ATG
Сегодня 13:17
ответ пользователю добрый тролль (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:17, редактировал Сегодня 13:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:15
ответ пользователю добрый тролль (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:04
ответ пользователю iln86 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 13:02
ответ пользователю добрый тролль (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:55
ответ пользователю Майкл59ru (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:53
ответ пользователю Майкл59ru (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 12:44
, чтобы видеть комментарии
  -1
Сегодня 12:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:29 Роналду: «Моё будущее? Я не буду нарушать тишину» 11
10:49 Рафинья: «Вопрос о моем будущем остается открытым» 1
06:31 Марсело Диас: «Сборная Чили может взять третий титул подряд» 19
05:43 Босежур: «На поле была одна команда, которая хотела победить, – сборная Чили» 5
04:36 Фонте: «Португалии не повезло с пенальти» 13
04:14 Источник: «Роналду пропустит матч за 3-е место на КК, чтобы увидеть новорождённых детей» 23
03:23 Бернарду Силва: «Ни одна команда не может побеждать постоянно» 3
02:43 Видаль: «Перед серией пенальти Браво сказал, что отобьёт 2-3 удара» 8
Вчера
17:38 Официально Скотт Паркер объявил о завершении карьеры 4
12:28 Чичарито: «Сборная Мексики постарается обыграть Германию» 15
все материалы по этой теме
Турниры