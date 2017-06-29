Роналду: «Моё будущее? Я не буду нарушать тишину»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отказался рассказывать о своем будущем испанским СМИ.

«Я не буду ничего говорить. Не хочу нарушать тишину», — сказал Роналду.

Ранее сообщалось, что португалец встретится с президентом «Реала» Флорентино Пересом и обсудит с ним сложившуюся ситуацию. Роналду хочет покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов.