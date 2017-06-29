Босежур: «На поле была одна команда, которая хотела победить, – сборная Чили»

Игрок сборной Чили Жан Босежур подвёл итоги матча 1/2 финала Кубка Конфедераций против Португалии, который завершился победой чилийцев (0:0, 3:0 пен.):

«С первых минут на поле была одна команда, которая хотела победить, – это сборная Чили. Мы постоянно играли в атаку и пытались пробраться к чужим воротам. Португальцы только ждали наших ошибок. Игра получилась сложной, и я счастлив этой победе, она абсолютно заслуженная».