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Босежур: «На поле была одна команда, которая хотела победить, – сборная Чили»
Матч: Португалия0 : 0Чили
Сегодня, 05:43 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный
Игрок сборной Чили Жан Босежур подвёл итоги матча 1/2 финала Кубка Конфедераций против Португалии, который завершился победой чилийцев (0:0, 3:0 пен.):
«С первых минут на поле была одна команда, которая хотела победить, – это сборная Чили. Мы постоянно играли в атаку и пытались пробраться к чужим воротам. Португальцы только ждали наших ошибок. Игра получилась сложной, и я счастлив этой победе, она абсолютно заслуженная».
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