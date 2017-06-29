Марсело Диас: «Сборная Чили может взять третий титул подряд»

Полузащитник сборной Чили Марсело Диас поделился эмоциями после победы над Португалией (0:0, 3:0 пен.) в полуфинале Кубка Конфедераций:

«Сборная Чили пережила нечто особенное. Сегодня мы оставили за бортом сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду, которая год назад завоевала титул чемпиона Европы. Это было красиво. Я считаю, что выход в финал Кубка конфедераций – это плод всей той огромной работы, какую мы проделываем ежедневно, и, безусловно, следствие того, с какими надеждами мы идём к своей цели победить на этом турнире.

Это будет наш третий финал крупного турнира за три года. Мы можем выиграть третий титул подряд. Это лучшая ситуация, в которой находилась сборная Чили в своей истории. Не знаю, как можно ещё описать произошедшее. Надо просто поаплодировать нашему успеху.

Сборная Португалии? Мы знали, что, сражаясь, как единая команда, мы сможем сокрушить любого соперника. Мы это уже показывали два раза. Сборная Чили великолепно подготовилась к этой встрече.

Клаудио Браво? Это феноменальный вратарь. Он играет за одну из лучших команд мира и сам он является одним из лучших голкиперов на планете. Очень рад, что он играет в сборной Чили. Также я хотел бы выделить в нашей команде Артуро Видаля, Алексиса Санчеса, Чарлеса Арангиса...

Кого бы хотелось видеть в качестве соперника по финалу? Лично я предпочту Германию».