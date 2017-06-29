Марсело Диас: «Сборная Чили может взять третий титул подряд»
Полузащитник сборной Чили Марсело Диас поделился эмоциями после победы над Португалией (0:0, 3:0 пен.) в полуфинале Кубка Конфедераций:
«Сборная Чили пережила нечто особенное. Сегодня мы оставили за бортом сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду, которая год назад завоевала титул чемпиона Европы. Это было красиво. Я считаю, что выход в финал Кубка конфедераций – это плод всей той огромной работы, какую мы проделываем ежедневно, и, безусловно, следствие того, с какими надеждами мы идём к своей цели победить на этом турнире.
Сборная Португалии? Мы знали, что, сражаясь, как единая команда, мы сможем сокрушить любого соперника. Мы это уже показывали два раза. Сборная Чили великолепно подготовилась к этой встрече.
Клаудио Браво? Это феноменальный вратарь. Он играет за одну из лучших команд мира и сам он является одним из лучших голкиперов на планете. Очень рад, что он играет в сборной Чили. Также я хотел бы выделить в нашей команде Артуро Видаля, Алексиса Санчеса, Чарлеса Арангиса...
Кого бы хотелось видеть в качестве соперника по финалу? Лично я предпочту Германию».
Или войдите через