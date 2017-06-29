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Хенесс: «„Бавария“ не будет покупать 29-летнего игрока за 100 млн евро. Это не наш метод»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Арсенал, Санчес Алексис
Сегодня, 13:25 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Баварии» Ули Хенесс намекнул, что клуб не будет покупать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, поскольку такое приобретение не соответствует политике мюнхенцев.
«Мы подписываем молодых игроков от 20 до 22 лет, но всё равно находятся критики. Нельзя строить команду, подписывая 29-летних футболистов за 100 млн евро. Это не наша политика.
Либо мы идем вперед с нашими молодыми парнями, либо не идем вообще. Я полностью поддерживаю предыдущие покупки „Баварии“, это определенно имеет смысл. Зюле, Руди, Гнабри и Толиссо - это игроки с огромным потенциалом».
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