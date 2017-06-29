Рейтинг@Mail.ru

Хенесс: «„Бавария“ не будет покупать 29-летнего игрока за 100 млн евро. Это не наш метод»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Арсенал, Санчес Алексис
Сегодня, 13:25 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Баварии» Ули Хенесс намекнул, что клуб не будет покупать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, поскольку такое приобретение не соответствует политике мюнхенцев.

«Мы подписываем молодых игроков от 20 до 22 лет, но всё равно находятся критики. Нельзя строить команду, подписывая 29-летних футболистов за 100 млн евро. Это не наша политика.

Либо мы идем вперед с нашими молодыми парнями, либо не идем вообще. Я полностью поддерживаю предыдущие покупки „Баварии“, это определенно имеет смысл. Зюле, Руди, Гнабри и Толиссо - это игроки с огромным потенциалом».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:04, редактировал Сегодня 14:05
ответ пользователю Red_team (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:03, редактировал Сегодня 14:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:01
ответ пользователю Майкл59ru (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:39
ответ пользователю Red_team (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:37
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:36, редактировал Сегодня 13:36
ответ пользователю Espana-Deutschland (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:56 Официально Фото Борини проходит медосмотр в «Милане» 6
11:51 Слухи МЮ понадобился полузащитник «Мидлсбро» 5
08:59 Слухи Доннарумма продлит контракт с «Миланом», но с пунктом об уходе в «Реал» через год 19
08:25 Слухи Раньери хочет пригласить в «Нант» Оспину 2
01:27 Слухи «Лацио» заинтересовался Азмуном 14
00:48 Слухи Источник: «Защитник „Челси“ Аке в ближайшие сутки перейдет в „Борнмут“» 0
Вчера
23:49 Слухи «Рома» желает приобрести Деулофеу 1
22:56 «Ливерпуль» потерял интерес к Окслейд-Чемберлену 5
21:39 Слухи «Интер» заплатит 60 млн евро за двух молодых форвардов «Дженоа» 3
20:57 Слухи «Милан» продаст Лападулу в «Дженоа» 2
все материалы по этой теме
Турниры