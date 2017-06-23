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Неймар: «Примем Лукаса Лиму в „Барселоне“ с распростертыми объятиями»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Сантос, Лукас Лима, Неймар
Сегодня, 13:02 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Барселоны» Неймар сообщил, что он будет очень рад переходу своего друга Лукаса Лимы в стан каталонцев.

«Лима - мой отличный футбольный друг, и я надеюсь, что он перейдет в „Барселону“. Рассчитываю, что всё пойдет как надо. Мы будем приветствовать Лукаса в „Барсе“ с распростертыми объятиями.

Говорят, что это я просил его подписать? Если бы это было так, то он бы уже был в „Барселоне“», — пошутил бразилец.

Ожидается, что Лима подпишет пятилетний контракт.

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