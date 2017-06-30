«Арсенал» не будет бороться за Мбаппе и сосредоточится на Лемаре и Ляказетте

Руководство лондонского «Арсенала» признало, что их шансы на приобретение нападающего «Монако» Килиана Мбаппе очень малы, и отказалось от идеи заполучить 18-летнего француза, утверждает источник.

Сообщается, что теперь «канониры» сфокусируются на трансферах полузащитника «Монако» Томы Лемара и нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.

Напомним, ранее президент «Лиона» сообщил, что пока не рассматривал предложение лондонского клуба по Ляказетту.