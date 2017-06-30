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«Арсенал» не будет бороться за Мбаппе и сосредоточится на Лемаре и Ляказетте
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Монако, Лион, Мбаппе Килиан, Лемар Тома, Ляказетт Александр
Сегодня, 04:10 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Руководство лондонского «Арсенала» признало, что их шансы на приобретение нападающего «Монако» Килиана Мбаппе очень малы, и отказалось от идеи заполучить 18-летнего француза, утверждает источник.
Сообщается, что теперь «канониры» сфокусируются на трансферах полузащитника «Монако» Томы Лемара и нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.
Напомним, ранее президент «Лиона» сообщил, что пока не рассматривал предложение лондонского клуба по Ляказетту.
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