«Уотфорд» нацелился на Кирана Гиббса

В «Уотфорде» надеются подписать защитника «Арсенала» Кирана Гиббса этим летом.

Сообщается, что в услугах 27-летнего футболиста лично заинтересован новый главный тренер «шершней» Марко Силва.

По слухам, «Арсенал» оценивает своего игрока в 15 млн фунтов, однако это не устраивает боссов «Уотфорда», так как действующий контракт Гиббса с «канонирами» истекает уже следующим летом.

В минувшем сезоне оборонец сыграл лишь 11 матчей за лондонцев в Премьер-Лиге, а приход в «Арсенал» защитника Сеада Колашинаца вряд ли сулит Гиббсу увеличение количества игровых минут.