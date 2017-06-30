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«Уотфорд» нацелился на Кирана Гиббса
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Уотфорд, Гиббс Киран
Сегодня, 00:39 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
В «Уотфорде» надеются подписать защитника «Арсенала» Кирана Гиббса этим летом.
Сообщается, что в услугах 27-летнего футболиста лично заинтересован новый главный тренер «шершней» Марко Силва.
По слухам, «Арсенал» оценивает своего игрока в 15 млн фунтов, однако это не устраивает боссов «Уотфорда», так как действующий контракт Гиббса с «канонирами» истекает уже следующим летом.
В минувшем сезоне оборонец сыграл лишь 11 матчей за лондонцев в Премьер-Лиге, а приход в «Арсенал» защитника Сеада Колашинаца вряд ли сулит Гиббсу увеличение количества игровых минут.
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