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«Фенербахче» отказался платить «Арсеналу» 3.5 млн фунтов за Оспину
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Фенербахче, Нант, Оспина Давид
Сегодня, 00:30 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Резервный голкипер «Арсенала» Давид Оспина устал сидеть за спиной Петра Чеха и хочет перейти в клуб, где сможет получать постоянную игровую практику накануне чемпионата мира, куда игрок хочет поехать в составе сборной Колумбии.
Напомним, что вратаря сватали в «Фенербахче», однако турецкий гранд отказался платить «канонирам» запрошенные 3.5 млн фунтов за 28-летнего стража ворот.
Накануне стало известно, что в услугах колумбийца заинтересован «Нант», куда его лично зовет новый главный тренер «канареек» Клаудио Раньери.
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