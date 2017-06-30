«Фенербахче» отказался платить «Арсеналу» 3.5 млн фунтов за Оспину

Резервный голкипер «Арсенала» Давид Оспина устал сидеть за спиной Петра Чеха и хочет перейти в клуб, где сможет получать постоянную игровую практику накануне чемпионата мира, куда игрок хочет поехать в составе сборной Колумбии.

Напомним, что вратаря сватали в «Фенербахче», однако турецкий гранд отказался платить «канонирам» запрошенные 3.5 млн фунтов за 28-летнего стража ворот.

Накануне стало известно, что в услугах колумбийца заинтересован «Нант», куда его лично зовет новый главный тренер «канареек» Клаудио Раньери.