Думбия прилетел в Лиссабон для подписания контракта со «Спортингом»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия прибыл в Лиссабон для подписания контракта с местным «Спортингом», информирует источник. Официально о переходе 29-летнего форварда в португальский клуб может быть объявлено уже в эту пятницу.

Напомним, ранее сообщалось, что ивуарийский футболист не захотел подписывать контракт со «Спортингом». На экс-игрока ЦСКА также претендовали «Фенербахче» и «Валенсия».