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Думбия прилетел в Лиссабон для подписания контракта со «Спортингом»
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Спортинг, Рома, Думбия Сейду
Сегодня, 01:22 | Источник: Ojogo.pt | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Ромы» Сейду Думбия прибыл в Лиссабон для подписания контракта с местным «Спортингом», информирует источник. Официально о переходе 29-летнего форварда в португальский клуб может быть объявлено уже в эту пятницу.
Напомним, ранее сообщалось, что ивуарийский футболист не захотел подписывать контракт со «Спортингом». На экс-игрока ЦСКА также претендовали «Фенербахче» и «Валенсия».
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