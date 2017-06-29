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В «Тоттенхэме» желают расстаться с Янссеном за 12 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Янссен Винсент
Вчера, 23:40 | Источник: fantasysports.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Тоттенхэма» Винсент Янссен может сменить клубную прописку этим летом.
Сообщается, что «шпоры» намерены продать 23-летнего игрока, за которого год назад они заплатили «Алкмару» 17 млн фунтов. Выступления голландца в минувшем сезоне стали настоящим разочарованием: в 27 встречах АПЛ Винсент отличился лишь дважды.
Лондонский клуб постарается вернуть хотя бы часть потраченных на форварда средств (12 млн фунтов), чтобы пустить вырученные деньги на усиление состава.
В Сети ходят слухи о том, что в услугах форварда может быть заинтересована гладбахская «Боруссия»
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