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В «Тоттенхэме» желают расстаться с Янссеном за 12 млн фунтов

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Янссен Винсент
Вчера, 23:40 | Источник: fantasysports.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Тоттенхэма» Винсент Янссен может сменить клубную прописку этим летом.

Сообщается, что «шпоры» намерены продать 23-летнего игрока, за которого год назад они заплатили «Алкмару» 17 млн фунтов. Выступления голландца в минувшем сезоне стали настоящим разочарованием: в 27 встречах АПЛ Винсент отличился лишь дважды.

Лондонский клуб постарается вернуть хотя бы часть потраченных на форварда средств (12 млн фунтов), чтобы пустить вырученные деньги на усиление состава.

В Сети ходят слухи о том, что в услугах форварда может быть заинтересована гладбахская «Боруссия»

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