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Мората не прерывал медовый месяц из-за перехода в МЮ
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Ман Юнайтед, Мората Альваро
Сегодня, 00:46 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората по-прежнему находится на Ибице, где он вместе с женой проводит медовый месяц. Ранее сообщалось, что футболист прервал свой отдых, чтобы ускорить свой переход в «Манчестер Юнайтед». Однако это оказалось выдумкой журналистов. Футболист по-прежнему находится на отдыхе, что можно сказать по его совместным фотографиям с супругой в Instagram.
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