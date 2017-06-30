Мората не прерывал медовый месяц из-за перехода в МЮ

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората по-прежнему находится на Ибице, где он вместе с женой проводит медовый месяц. Ранее сообщалось, что футболист прервал свой отдых, чтобы ускорить свой переход в «Манчестер Юнайтед». Однако это оказалось выдумкой журналистов. Футболист по-прежнему находится на отдыхе, что можно сказать по его совместным фотографиям с супругой в Instagram.

With my ❤️ Допис, поширений ALICE (@alicecampello) Чер 29, 2017 о 6:13 PDT