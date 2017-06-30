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«Шинник» проведет первые домашние матчи ФНЛ в Костромской области
Сегодня, 15:06 | Источник: ФК "Шинник" | Редакция: Роман Мельник
Комиссия Российского футбольного союза и ФНЛ посетила стадион «Урожай» в поселке Караваево Костромской области и допустила арену для проведения игр в рамках турнира первого дивизиона — при условии устранения недоделок. Именно здесь проведет первые домашние матчи в ФНЛ ярославский «Шинник».
Напомним, что родной стадион клуба заявлен в качестве тренировочной базы для сборных на время чемпионата мира-2018 и сейчас закрылся на реконструкцию.
Помимо «Шинника» на «Урожае» выступает костромской «Спартак».
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