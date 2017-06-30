Сыновья Данни уйдут из школы «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни перешел в чешскую «Славию», а его сыновья покинут школу питерского клуба. Об этом рассказала жена португальского футболиста Петра Гомеш:

«Мы покидаем Санкт-Петербург и переезжаем в Прагу. Дети не будут продолжать занятия в структуре „Зенита“, их уже ждут в футбольной школе „Славии“. Информация в интернете о том, что Бернарду и Франсишку останутся в Петербурге в футбольном интернате, не соответствует действительности».