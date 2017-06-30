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Сыновья Данни уйдут из школы «Зенита»
Сегодня, 13:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни перешел в чешскую «Славию», а его сыновья покинут школу питерского клуба. Об этом рассказала жена португальского футболиста Петра Гомеш:
«Мы покидаем Санкт-Петербург и переезжаем в Прагу. Дети не будут продолжать занятия в структуре „Зенита“, их уже ждут в футбольной школе „Славии“. Информация в интернете о том, что Бернарду и Франсишку останутся в Петербурге в футбольном интернате, не соответствует действительности».
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Тому кому это интересно и так знают про это.....
А дарить бонусы троллям ,давая лишний повод для насмешек над детьми игроков - не есть хорошо.......
Так, что тема для людей с девиантным поведением!
Прозрачно сдал два экза в школе обязательно....и два на выбор....
В вуз поступаешь...опять же сдал два экзамена профильных,
ну и третий как обычно,что там было.сочинение вроде....всё.....
После сдачи пришел....увидел себя в списках или не увидел......
Глубина познания в подготовке к сдаче обычного экзамена,
выше на порядок и качественее,нежели зомбированное ЕГЭ...
Ну и не факт, что из ребят получились бы профессиональный футболисты. Генетика-генетикой, но талант это дело не предсказуемое.
Сейчас тот же нобелевский лауреат получает премию уже, как правило, за то, что руководит лабораторией из ста человек, с развитием компьютеров мир стал совершенно другим, и общеобразовательный подход банально не будет работать. Потому что объем знаний, необходимых в области, стал в разы больше.
И образовательный процесс нужен совершенно другой, выборочный. Поэтому про прошлое лучше не вспоминать.
нет желания учиться далее ПТУ или технарь плиз....
Есть желание закончить 10 и поступить в вуз...плиз...
два экзамена по окончании обязательных- математика,
письменно,литература,сочинение,и два экза на выбор.
На уроках ерундой страдали- марш из класса,система
поощрения в виде путевок в пионерлагеря разного значения,
система наказания.в виде исключения из пионерии и комсомола.....
А ныне ? Из класса выгонит учитель,не дай Бог что случится с оболтусом,
виноват учитель,подзатыльник за наглость слегка отвесит,так комитет
матерей уже заседает чуть ли не как на бюджете школы,прозрачность
учебы истреблена напрочь,зомбирование ЕГЭ-шными тестами везде и вокруг.....
тех времен,он явно не скажет,что у Пушкина
был роман "Тургенев",а Жуков маршал-олигарх )
была самая оптимальная. Система вдалбливания
предмета в головушку. Попали бы парнишки
раньше в систему,помимо хороших футболистов,
стали бы подкованными в достойном образовании.
А вся эта ерунда в виде ЕГЭ, ответственности
учителей за учеников,где бы он не находился,
санкции за рукоприкладство в легкой форме
по отношению к бездельникам и оболтусам,
неограниченная толерантность учителей
к ученикам,ерунда,пришедшая из за океана,
и очень жаль,что Минобрнауки взяло оттуда
самое худшее.что можно было оттуда взять,
черт бы их побрал с их толерантностью )
человек хотел пустить свои корни в россии, а вышло вот так!)
УДАЧИ ПАРНЯМ И ДОРАСТИ БЫ ДО УРОВНЯ ОТЦА !