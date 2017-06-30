Вернер и Горетцка лидируют в гонке бомбардиров Кубка конфедераций-2017

Игроки сборной Германии Тимо Вернер и Леон Горетцка лидируют в гонке бомбардиров Кубка Конфедераций-2017. На счету обоих футболистов по три мяча.

Напомним, что накануне сборная Германии обыграла команду Мексики (4:1) в полуфинале турнира и вышла в финал, где встретится со сборной Чили.