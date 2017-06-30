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Вернер и Горетцка лидируют в гонке бомбардиров Кубка конфедераций-2017

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Германия, Вернер Тимо, Горецка Леон
Сегодня, 00:23 | Редакция: Максим Коджеспиров

Игроки сборной Германии Тимо Вернер и Леон Горетцка лидируют в гонке бомбардиров Кубка Конфедераций-2017. На счету обоих футболистов по три мяча.

Напомним, что накануне сборная Германии обыграла команду Мексики  (4:1) в полуфинале турнира и вышла в финал, где встретится со сборной Чили.

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