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Вернер и Горетцка лидируют в гонке бомбардиров Кубка конфедераций-2017
Сегодня, 00:23 | Редакция: Максим Коджеспиров
Игроки сборной Германии Тимо Вернер и Леон Горетцка лидируют в гонке бомбардиров Кубка Конфедераций-2017. На счету обоих футболистов по три мяча.
Напомним, что накануне сборная Германии обыграла команду Мексики (4:1) в полуфинале турнира и вышла в финал, где встретится со сборной Чили.
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