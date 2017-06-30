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Сарсания опроверг информацию об интересе «Зенита» к Смолову
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит, Краснодар, Смолов Федор, Сарсания Константин
Сегодня, 12:11 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил о том, что клуб не намерен приобретать нападающего «Краснодара» Федора Смолова:
«Мы не делали никакого предложения по Смолову. Информация о том, что он может перейти в „Зенит“, что мы делали какие-то предложения, не соответствует действительности».
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Или войдите через
Полоз и Ерохин.
Сарсания: " Ерохиным и Полозом "Зенит" не интересуется."
Помните зимой представитель китайского клуба как ответил.на вроде такого:
Информируем прессу и болельщиков,что с полной уверенностью заверяем,что мы не будет приобретать футболиста N,пожалуйста не связываете новости и разговоры футболиста N и нашего клуба,благодарим за понимание.Всё на офсайте