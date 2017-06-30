Сарсания опроверг информацию об интересе «Зенита» к Смолову

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил о том, что клуб не намерен приобретать нападающего «Краснодара» Федора Смолова:

«Мы не делали никакого предложения по Смолову. Информация о том, что он может перейти в „Зенит“, что мы делали какие-то предложения, не соответствует действительности».