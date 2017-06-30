Рейтинг@Mail.ru

Сарсания: «Согласовываем последние детали перехода Юсупова в „Ростов“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит, Ростов, ПАОК, Юсупов Артур, Сарсания Константин , Цаллагов Ибрагим, Молло Йоан, Новосельцев Иван, Маурисио, Лодыгин Юрий
Сегодня, 12:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил о том, что в ближайшее время полузащитник Артур Юсупов перейдет в «Ростов». Специалист также поведал о трансферной ситуации с другими игроками:

«Согласовываются последние детали. Думаю, сегодня-завтра ситуация разрешится. Скорее всего, да, Юсупов перейдет в „Ростов“.

Перейдет ли в „Ростов“ Ибрагим Цаллагов? По нему есть несколько предложений от российских клубов. Я не слышал об интересе „Ростова“ к Молло и Новосельцеву. Что касается Маурисио, то он едет на сбор. У его агента есть какие-то варианты, но никакого решения не принято, нет такого, чтобы Маурисио должен был куда-то обязательно ехать.

ПАОК проявляет интерес к Лодыгину, но мы ничего не можем ответить, поскольку, во-первых, нам нужно самим поговорить с игроком, во-вторых, нам нужен вратарь».

Ранее сообщалось, что Юсупов проведет в «Ростове» один год на правах аренды.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:11 Сарсания опроверг информацию об интересе «Зенита» к Смолову 12
00:23 Вернер и Горетцка лидируют в гонке бомбардиров Кубка конфедераций-2017 5
00:19 Горецка: «В финале будет битва» 5
Вчера
23:44 Матч Германия - Мексика посетили 37 923 зрителя 6
23:40 Дракслер: «Финал с Чили будет очень сложным» 3
23:36 Хуан Карлос Осорио: «Мексика наиграла, как минимум, на три гола» 6
Станислав Горин
Снова ждём в гости. Кто убедил Лёва в России?
«Соккер.ру» выбирает людей, которые могут приехать на ЧМ-18 в составе сборной Германии из молодых участников, вероятно, последнего в истории Кубка Конфедераций.
Комментариев: 5
22:52 Видео Германия уверенно обыграла Мексику и вышла в финал КК-2017 108
22:50 «Ротор» отправил четыре безответных мяча в ворота «Кубани» 15
22:13 На ЧМ-2018 ожидают принять миллион иностранных болельщиков 7
все материалы по этой теме
Турниры