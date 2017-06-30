Сарсания: «Согласовываем последние детали перехода Юсупова в „Ростов“»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил о том, что в ближайшее время полузащитник Артур Юсупов перейдет в «Ростов». Специалист также поведал о трансферной ситуации с другими игроками:

«Согласовываются последние детали. Думаю, сегодня-завтра ситуация разрешится. Скорее всего, да, Юсупов перейдет в „Ростов“.

Перейдет ли в „Ростов“ Ибрагим Цаллагов? По нему есть несколько предложений от российских клубов. Я не слышал об интересе „Ростова“ к Молло и Новосельцеву. Что касается Маурисио, то он едет на сбор. У его агента есть какие-то варианты, но никакого решения не принято, нет такого, чтобы Маурисио должен был куда-то обязательно ехать.

ПАОК проявляет интерес к Лодыгину, но мы ничего не можем ответить, поскольку, во-первых, нам нужно самим поговорить с игроком, во-вторых, нам нужен вратарь».

Ранее сообщалось, что Юсупов проведет в «Ростове» один год на правах аренды.