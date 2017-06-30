Горецка: «В финале будет битва»

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка прокомментировал победу над командой Мексики (4:1) в полуфинале Кубка Конфедераций-2017. Напомним, что Горецка был признан лучшим игроком встречи.

«Рад, что сумел сделать дубль и помочь команде выйти в финал. Теперь постараемся сделать последний шаг к трофею. Против Чили мы уже играли, и во втором тайме показали, что нам по силам обыграть эту команду мирового уровня. В тот раз была ничья, так что попробуем еще раз. У нас на день меньше подготовки, зато чилийцы играли на полчаса больше. Так что в этом плане все честно. Будет битва», - сказал Горецка.