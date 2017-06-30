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Горецка: «В финале будет битва»

Матч: ГерманияГермания4 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Горецка Леон
Сегодня, 00:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка прокомментировал победу над командой Мексики (4:1) в полуфинале Кубка Конфедераций-2017. Напомним, что Горецка был признан лучшим игроком встречи.

«Рад, что сумел сделать дубль и помочь команде выйти в финал. Теперь постараемся сделать последний шаг к трофею. Против Чили мы уже играли, и во втором тайме показали, что нам по силам обыграть эту команду мирового уровня. В тот раз была ничья, так что попробуем еще раз. У нас на день меньше подготовки, зато чилийцы играли на полчаса больше. Так что в этом плане все честно. Будет битва», - сказал Горецка.

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