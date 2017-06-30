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«Сибирь» пополнила заявку 12 игроками

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: игроки, Сибирь
Сегодня, 17:24 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Антон Белюсь

«Сибирь» включила еще 12 футболистов в клубную заявку для участия в грядущем сезоне ФНЛ.

К имевшимся 16 игрокам добавились следующие:

голкипер: Владислав Иванов;

защитники: Алексей Аравин, Кирилл Копаев, Валерий Цховребов;

полузащитники: Артем Дудолев, Антон Кощеев, Роман Парфинович, Николай Филипенков;

нападающие: Виталий Галыш, Александр Дегтярев, Максим Житнев и Алексей Михеев.

Добавим, что первый регистрационный период стартовал 8 июня. Он продлится до 31 августа включительно.

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