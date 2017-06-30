30
Голкипер «Вердера» Видвальд переходит в «Лидс»
Сегодня, 20:45 | Источник: ФК "Вердер" | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер «Вердера» Феликс Видвальд продолжит карьеру на Туманном Альбионе.
Об этом сообщил спортивный директор бременского клуба Франк Бауманн:
«Пару дней тому назад Феликс сообщил нам о своем желании покинуть клуб. Поэтому мы начали переговоры с другими клубами и согласовали переход игрока с „Лидс Юнайтед“.
Мы хотим поблагодарить Феликса и пожелать ему успехов в будущем».
Видвальд перебрался в стан «музыкантов» в 2015 году из «Айнтрахта». С тех пор 27-летний страж ворот успел провести 59 поединков в Бундеслиге за «Вердер».
Другие материалы по теме:
20:16 Официально «Бетис» и «Барселона» согласовали трансфер Тельо 4
19:42 Официально Фото «Рома» выкупила у «Сассуоло» Пеллегрини 2
19:23 Официально Фото Мариано Диас сменил «Реал» на «Лион» 3
19:10 Официально Фото «Милан» объявил о переходе Борини 9
18:33 Официально «Эвертон» оформил трансфер Оньекуру 0
17:43 Официально «Барселона» возвращает Деулофеу 21
15:42 Официально Фото Хавбек «Баварии» Гаудино перешел в «Кьево» 3
12:29 Официально «Бетис» заключил пятилетний контракт с хавбеком «Леванте» Камарасой 0
11:59 Официально Фото «Интер» подписал двух юниоров «Пескары» 2
60
Или войдите через