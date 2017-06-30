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Голкипер «Вердера» Видвальд переходит в «Лидс»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферы, Вердер, Лидс, Видвальд Феликс
Сегодня, 20:45 | Источник: ФК "Вердер" | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Вердера» Феликс Видвальд продолжит карьеру на Туманном Альбионе.

Об этом сообщил спортивный директор бременского клуба Франк Бауманн:

«Пару дней тому назад Феликс сообщил нам о своем желании покинуть клуб. Поэтому мы начали переговоры с другими клубами и согласовали переход игрока с „Лидс Юнайтед“.

Мы хотим поблагодарить Феликса и пожелать ему успехов в будущем».

Видвальд перебрался в стан «музыкантов» в 2015 году из «Айнтрахта». С тех пор 27-летний страж ворот успел провести 59 поединков в Бундеслиге за «Вердер».

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