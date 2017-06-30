Голкипер «Вердера» Видвальд переходит в «Лидс»

Голкипер «Вердера» Феликс Видвальд продолжит карьеру на Туманном Альбионе.

Об этом сообщил спортивный директор бременского клуба Франк Бауманн:

«Пару дней тому назад Феликс сообщил нам о своем желании покинуть клуб. Поэтому мы начали переговоры с другими клубами и согласовали переход игрока с „Лидс Юнайтед“.

Мы хотим поблагодарить Феликса и пожелать ему успехов в будущем».

Видвальд перебрался в стан «музыкантов» в 2015 году из «Айнтрахта». С тех пор 27-летний страж ворот успел провести 59 поединков в Бундеслиге за «Вердер».