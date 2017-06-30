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«Милан» объявил о переходе Борини

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Милан, Сандерленд, Борини Фабио
Сегодня, 19:10 | Источник: ФК "Милан" | Фото: Официальный сайт ФК "Милан" | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий Фабио Борини сменил «Сандерленд» на «Милан».

26-летний игрок вчера прошел медосмотр, а сегодня подписал контракт с «россонери», о сроках действия которого не сообщается.

Трансфер представляет собой аренду с обязательством выкупа форварда по окончании грядущей кампании.

В минувшем сезоне Борини записал на свой счет 2 гола в 24 поединках АПЛ.

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