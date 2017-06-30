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«Милан» объявил о переходе Борини
Сегодня, 19:10 | Источник: ФК "Милан" | Фото: Официальный сайт ФК "Милан" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий Фабио Борини сменил «Сандерленд» на «Милан».
26-летний игрок вчера прошел медосмотр, а сегодня подписал контракт с «россонери», о сроках действия которого не сообщается.
Трансфер представляет собой аренду с обязательством выкупа форварда по окончании грядущей кампании.
В минувшем сезоне Борини записал на свой счет 2 гола в 24 поединках АПЛ.
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