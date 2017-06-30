«Милан» объявил о переходе Борини

Нападающий Фабио Борини сменил «Сандерленд» на «Милан».

26-летний игрок вчера прошел медосмотр, а сегодня подписал контракт с «россонери», о сроках действия которого не сообщается.

Трансфер представляет собой аренду с обязательством выкупа форварда по окончании грядущей кампании.

В минувшем сезоне Борини записал на свой счет 2 гола в 24 поединках АПЛ.