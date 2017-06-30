«Рома» выкупила у «Сассуоло» Пеллегрини

«Рома» воспользовалась правом обратного выкупа полузащитника «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини.

21-летний выпускник академии «волков» был продан в «Сассуоло» в 2015 году, а сейчас возвращается в Рим за 10 млн евро.

Игрок заключил с «джаллоросси» контракт, действие которого рассчитано до июня 2022 года.