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«Рома» выкупила у «Сассуоло» Пеллегрини

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Рома, Сассуоло, Пеллегрини Лоренцо
Сегодня, 19:42 | Источник: ФК "Рома" | Редакция: Антон Белюсь

«Рома» воспользовалась правом обратного выкупа полузащитника «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини.

21-летний выпускник академии «волков» был продан в «Сассуоло» в 2015 году, а сейчас возвращается в Рим за 10 млн евро.

Игрок заключил с «джаллоросси» контракт, действие которого рассчитано до июня 2022 года.

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