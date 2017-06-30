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«Барселона» возвращает Деулофеу

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Барселона, Эвертон, Деулофеу Жерар
Сегодня, 17:43 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь

Воспитанник «Барселоны» Жерар Деулофеу, права на которого до сегодняшнего дня принадлежали «Эвертону», вернется в родной клуб.

Пресс-служба каталонского клуба сообщает о том, что «сине-гранатовые» воспользовались опцией обратного выкупа прав на 23-летнего нападающего.

В ближайшие дни «блаугранас» уладят с «Эвертоном» и игроком оставшиеся детали сделки.

Контракт Деулофеу с «Барселоной» будет рассчитан до 30 июня 2019 года.

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