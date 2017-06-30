«Барселона» возвращает Деулофеу

Воспитанник «Барселоны» Жерар Деулофеу, права на которого до сегодняшнего дня принадлежали «Эвертону», вернется в родной клуб.

Пресс-служба каталонского клуба сообщает о том, что «сине-гранатовые» воспользовались опцией обратного выкупа прав на 23-летнего нападающего.

В ближайшие дни «блаугранас» уладят с «Эвертоном» и игроком оставшиеся детали сделки.

Контракт Деулофеу с «Барселоной» будет рассчитан до 30 июня 2019 года.