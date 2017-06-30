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«Барселона» возвращает Деулофеу
Сегодня, 17:43 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь
Воспитанник «Барселоны» Жерар Деулофеу, права на которого до сегодняшнего дня принадлежали «Эвертону», вернется в родной клуб.
Пресс-служба каталонского клуба сообщает о том, что «сине-гранатовые» воспользовались опцией обратного выкупа прав на 23-летнего нападающего.
В ближайшие дни «блаугранас» уладят с «Эвертоном» и игроком оставшиеся детали сделки.
Контракт Деулофеу с «Барселоной» будет рассчитан до 30 июня 2019 года.
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Туран на выход, и, если Месси ближе к полузащите будет играть, то место парню найдётся, уверен. Лишь бы заиграл. Зачастую в футболе возвращения проходят удачно.
Удачи!
Вальверде в Атлетике воспитанников продвигал и тут этим займется