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Мариано Диас сменил «Реал» на «Лион»
Сегодня, 19:23 | Источник: Твиттер ФК "Лион" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Лиона» сообщает о подписании клубом нападающего «Реала» Мариано Диаса.
Детали трансфера 23-летнего игрока, судя по всему, будут озвучены позже.
«Одна из причин моего перехода сюда состоит в том, что „Лион“ - это большой клуб. Здесь у меня будет возможность продемонстрировать то, чего я стою.
Наша цель состоит в том, чтобы обойти ПСЖ в чемпионате и пройти как можно дальше в еврокубках», - заявил нападающий.
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