Мариано Диас сменил «Реал» на «Лион»

Пресс-служба «Лиона» сообщает о подписании клубом нападающего «Реала» Мариано Диаса.

Детали трансфера 23-летнего игрока, судя по всему, будут озвучены позже.

«Одна из причин моего перехода сюда состоит в том, что „Лион“ - это большой клуб. Здесь у меня будет возможность продемонстрировать то, чего я стою.

Наша цель состоит в том, чтобы обойти ПСЖ в чемпионате и пройти как можно дальше в еврокубках», - заявил нападающий.