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«Бетис» и «Барселона» согласовали трансфер Тельо
Сегодня, 20:16 | Источник: ФК "Бетис" | Редакция: Антон Белюсь
«Бетис» подтвердил информацию о том, что нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо станет игроком андалусийского клуба.
Сообщается, что в ближайшее время 25-летний испанец пройдет медосмотр в «Бетисе» и заключит со своим новым клубом контракт, рассчитанный до 2022 года.
Напомним, ранее агент игрока Хосе Мария Оробитг рассказал, что его клиент отказался от предложений «Спартака» и «Зенита», так как не захотел переходить в российский чемпионат.
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