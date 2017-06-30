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«Бетис» и «Барселона» согласовали трансфер Тельо

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Бетис, Барселона, Тельо Кристиан
Сегодня, 20:16 | Источник: ФК "Бетис" | Редакция: Антон Белюсь

«Бетис» подтвердил информацию о том, что нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо станет игроком андалусийского клуба.

Сообщается, что в ближайшее время 25-летний испанец пройдет медосмотр в «Бетисе» и заключит со своим новым клубом контракт, рассчитанный до 2022 года.

Напомним, ранее агент игрока Хосе Мария Оробитг рассказал, что его клиент отказался от предложений «Спартака» и «Зенита», так как не захотел переходить в российский чемпионат.

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