«Бетис» и «Барселона» согласовали трансфер Тельо

«Бетис» подтвердил информацию о том, что нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо станет игроком андалусийского клуба.

Сообщается, что в ближайшее время 25-летний испанец пройдет медосмотр в «Бетисе» и заключит со своим новым клубом контракт, рассчитанный до 2022 года.

Напомним, ранее агент игрока Хосе Мария Оробитг рассказал, что его клиент отказался от предложений «Спартака» и «Зенита», так как не захотел переходить в российский чемпионат.