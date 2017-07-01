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Жулиано: «Думаю, игроки сборной России испытывали серьёзное давление»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: легионеры, Россия, Бразилия, Зенит, Жулиано, Тите Аденор Леонардо Бакки , Роналду Криштиану
Сегодня, 01:39 | Источник: globo.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Виктор Жулиано поделился впечатлениями от Кубка Конфедераций-2017:

«Смотрел игру сборных Португалии и Новой Зеландии, а также матч России с Мексикой. Причём одновременно на двух телевизорах. Португальцы очень сильны. Они демонстрируют яркую и техничную игру. К тому же, у них есть такой выдающийся нападающий, как Криштиану Роналду.

Что касается Мексики, то у них можно отметить командное взаимодействие. Думаю, игроки сборной России испытывали серьёзное давление. Во-первых, турнир проходит у них дома. Во-вторых, они не принимали участия в отборочных матчах к чемпионату мира, что, на мой взгляд, сказалось на рисунке игры и конечном результате. Без сомнений, на Кубке конфедераций слабых команд нет. На таком турнире выступают игроки высокого класса. Думаю, Тите и весь тренерский штаб внимательно следит за каждой командой».

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