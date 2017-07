«Хаддерсфилд» выкупил Аарона Муя у «Ман Сити», обновив трансферный рекорд клуба

Полузащитник сборной Австралии Аарон Муй стал игроком «Хаддерсфилда» на постоянной основе. «Терьеры» выкупили права на 26-летнего игрока у «Манчестер Сити», в очередной раз обновив трансферный рекорд клуба.

Сообщается, что сумма сделки составила 8 млн фунтов, а контракт австралийца рассчитан до 2020 года. В сезоне-2016/17 на счету Муя 4 гола и 7 результативных передач в 48 матчах за «Хаддерсфилд» в Чемпионшипе.

CONFIRMED: Aaron Mooy becomes #htafc's record signing & reveals the 17/18 home kit with new sponsor OPE SPORTS https://t.co/aWx3rCrtES (DTS) pic.twitter.com/sl6XXqmG2y

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 30 июня 2017 г.