Лаймер перешёл из «Зальцбурга» в «РБ Лейпциг»

Австрийский полузащитник Конрад Лаймер сменил «Зальцбург» на «РБ Лейпциг». Контракт с 20-летним хавбеком подписан на 4 года.

В сезоне-2016/17 Лаймер провёл 41 матч за австрийский клуб и забил 3 мяча.

Напомним, «Лейпциг» и «Зальцбург» принадлежать одной компании Red Bull. Однако, УЕФА допустил оба клуба к участию в Лиге чемпионов.