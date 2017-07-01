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Лаймер перешёл из «Зальцбурга» в «РБ Лейпциг»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, РБ Лейпциг, Зальцбург, Лаймер Конрад
Сегодня, 04:26 | Источник: ФК "РБ Лейпциг" | Редакция: Павел Молочный
Австрийский полузащитник Конрад Лаймер сменил «Зальцбург» на «РБ Лейпциг». Контракт с 20-летним хавбеком подписан на 4 года.
В сезоне-2016/17 Лаймер провёл 41 матч за австрийский клуб и забил 3 мяча.
Напомним, «Лейпциг» и «Зальцбург» принадлежать одной компании Red Bull. Однако, УЕФА допустил оба клуба к участию в Лиге чемпионов.
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