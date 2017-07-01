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«Сампдория» и «Кальяри» обменялись игроками
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Сампдория, Кальяри, Чигарини Лука, Мурру Никола, Реджини Васко
Сегодня, 00:08 | Источник: ФК "Кальяри" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Кальяри» сообщает о трансфере полузащитника «Сампдории» Луки Чигарини.
31-летний футболист стал частью сделки по переходу защитника Николы Мурру в обратном направлении. Позже из той же «Сампдории» к коллективу с Сардинии должен примкнуть защитник Васко Реджини. Также «Кальяри» получили в довесок 7 млн евро.
Чигарини уже подписал контракт с «Кальяри», рассчитанный до 2019 года.
Ранее «красно-синие» продлили контракт с защитником Марко Капуано.
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