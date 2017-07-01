«Сампдория» и «Кальяри» обменялись игроками

Пресс-служба «Кальяри» сообщает о трансфере полузащитника «Сампдории» Луки Чигарини.

31-летний футболист стал частью сделки по переходу защитника Николы Мурру в обратном направлении. Позже из той же «Сампдории» к коллективу с Сардинии должен примкнуть защитник Васко Реджини. Также «Кальяри» получили в довесок 7 млн евро.

Чигарини уже подписал контракт с «Кальяри», рассчитанный до 2019 года.

Ранее «красно-синие» продлили контракт с защитником Марко Капуано.