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Экс-игрок «Динамо» Драгун будет выступать за БАТЭ
Соккер.Ру // Беларусь. Высшая лига 2017, Заграница: трансферы, БАТЭ, Оренбург, Динамо М, Крылья Советов, Драгун Станислав
Сегодня, 03:21 | Источник: ФК БАТЭ | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун стал игроком БАТЭ, сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Напомним, этой весной РФС разрешил «Оренбургу» дозаявить 29-летнего хавбека вне трансферного периода, после чего футболист сыграл в 11 матчах, но результативными действиями не отметился. Ранее Драгун выступал за московское «Динамо» и «Крылья Советов».
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