Экс-игрок «Динамо» Драгун будет выступать за БАТЭ

Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун стал игроком БАТЭ, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Напомним, этой весной РФС разрешил «Оренбургу» дозаявить 29-летнего хавбека вне трансферного периода, после чего футболист сыграл в 11 матчах, но результативными действиями не отметился. Ранее Драгун выступал за московское «Динамо» и «Крылья Советов».