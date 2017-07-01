Сёмин: «„Риека“ – хорошая, достойная команда. Игра была равной»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Риеки» (0:1) в товарищеском матче и подписание контракта с защитником Соломоном Кверквелией:

«„Риека“ – хорошая, достойная команда. Сама игра была равной: первый тайм, на мой взгляд, был проведён нами не лучшим образом, ребята выглядели физически уставшими. Второй тайм провели достойно. Впервые отыграли по 90 минут, что очень важно. Были хорошие моменты, были и не очень. Самое главное, что никто не оказался травмирован.

Я доволен тем, как работала команда. Жаль, что есть травмированные ребята: Игнатьев, Ротенберг, Коломейцев… Мы посмотрели в деле Лысова, молодого игрока, которому предстоит ещё много работы. Хорошо проявил себя Антон Миранчук. Матчи с такими соперниками очень полезны для нас.

Подписание Кверквелии? Это положительная новость для нас, особенно, если учитывать наличие травмированных Чорлуки и Денисова».