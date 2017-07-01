Рейтинг@Mail.ru

Сёмин: «„Риека“ – хорошая, достойная команда. Игра была равной»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Локомотив М, Риека, Семин Юрий , Миранчук Антон, Лысов Михаил, Кверквелия Соломон
Сегодня, 07:42 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Риеки» (0:1) в товарищеском матче и подписание контракта с защитником Соломоном Кверквелией:

«„Риека“ – хорошая, достойная команда. Сама игра была равной: первый тайм, на мой взгляд, был проведён нами не лучшим образом, ребята выглядели физически уставшими. Второй тайм провели достойно. Впервые отыграли по 90 минут, что очень важно. Были хорошие моменты, были и не очень. Самое главное, что никто не оказался травмирован.

Я доволен тем, как работала команда. Жаль, что есть травмированные ребята: Игнатьев, Ротенберг, Коломейцев… Мы посмотрели в деле Лысова, молодого игрока, которому предстоит ещё много работы. Хорошо проявил себя Антон Миранчук. Матчи с такими соперниками очень полезны для нас.

Подписание Кверквелии? Это положительная новость для нас, особенно, если учитывать наличие травмированных Чорлуки и Денисова».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
06:43 Поддубский: «„СКА-Хабаровск“ одержал победу, в том числе над собой» 0
Вчера
07:55 Гамула: «Кокорин – классный футболист, но Полоз тоже очень хорош» 24
06:33 Гамула: «Думаю, между „Рубином“ и „Зенитом“ Бердыев всё равно бы выбрал Казань» 18
29 июня 2017
07:36 Поддубский: «Будем вести поиск игроков, „СКА-Хабаровск“ необходимо стать сильнее» 1
28 июня 2017
14:52 Слухи «Зенит» заплатил Луческу 2.5 млн евро за досрочное расторжение контракта 107
00:22 Рахимов: «Не удивился, когда „Халл Сити“ назначил Слуцкого» 5
27 июня 2017
06:53 Григорян: «В перерыве матча в Астрахани нахлобучил судью в прямом и переносном смысле» 28
05:44 Кирьяков: «Покинул „Арсенал“, потому что хочу добиваться большего» 14
26 июня 2017
00:30 Газзаев: «Какой средний возраст у нашей „молодой“ сборной?» 38
23 июня 2017
10:51 Григорян намерен внедрить боксерские тренировки в «Анжи» 71
все материалы по этой теме
Турниры