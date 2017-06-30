Гамула: «Думаю, между „Рубином“ и „Зенитом“ Бердыев всё равно бы выбрал Казань»

Экс-наставник молодёжной команды «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о бывшем главном тренере жёлто-синих Курбане Бердыеве, который летом возглавил «Рубин»:

«Бердыев – высококачественный тренер. Сейчас Курбан Бекиевич вернулся в родной дом. Я уверен, он всегда хотел возвращения в „Рубин“. Думаю, если бы перед ним встал выбор – Казань или Петербург, Бердыев всё равно поехал бы в „Рубин“. Но это, конечно, моё личное мнение, он мне ничего не говорил. Впрочем, „Зенит“ тоже пригласил сильного тренера, замечательного в прошлом футболиста. У петербургского клуба хороший опыт работы с итальянцами. Вне всяких сомнений, и у Манчини очень большие амбиции. Дай бог, чтобы „Зенит“ достиг своих целей!

В чём секрет успеха Бердыева? Он всё очень грамотно выстраивает, начиная от А и до Я. Все линии, пирамидки. Если бы его не позвали домой, Бердыев, как мне кажется, остался бы даже в „Ростове“ и продолжил выстраивать команду-победителя».