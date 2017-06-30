Рейтинг@Mail.ru

Гамула: «Думаю, между „Рубином“ и „Зенитом“ Бердыев всё равно бы выбрал Казань»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Рубин, Зенит, Ростов, Гамула Игорь , Бердыев Курбан , Манчини Роберто
Сегодня, 06:33 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Павел Молочный

Экс-наставник молодёжной команды «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о бывшем главном тренере жёлто-синих Курбане Бердыеве, который летом возглавил «Рубин»:

«Бердыев – высококачественный тренер. Сейчас Курбан Бекиевич вернулся в родной дом. Я уверен, он всегда хотел возвращения в „Рубин“. Думаю, если бы перед ним встал выбор – Казань или Петербург, Бердыев всё равно поехал бы в „Рубин“. Но это, конечно, моё личное мнение, он мне ничего не говорил. Впрочем, „Зенит“ тоже пригласил сильного тренера, замечательного в прошлом футболиста. У петербургского клуба хороший опыт работы с итальянцами. Вне всяких сомнений, и у Манчини очень большие амбиции. Дай бог, чтобы „Зенит“ достиг своих целей!

В чём секрет успеха Бердыева? Он всё очень грамотно выстраивает, начиная от А и до Я. Все линии, пирамидки. Если бы его не позвали домой, Бердыев, как мне кажется, остался бы даже в „Ростове“ и продолжил выстраивать команду-победителя».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
07:36 Поддубский: «Будем вести поиск игроков, „СКА-Хабаровск“ необходимо стать сильнее» 1
28 июня 2017
14:52 Слухи «Зенит» заплатил Луческу 2.5 млн евро за досрочное расторжение контракта 107
00:22 Рахимов: «Не удивился, когда „Халл Сити“ назначил Слуцкого» 5
27 июня 2017
06:53 Григорян: «В перерыве матча в Астрахани нахлобучил судью в прямом и переносном смысле» 28
05:44 Кирьяков: «Покинул „Арсенал“, потому что хочу добиваться большего» 14
26 июня 2017
00:30 Газзаев: «Какой средний возраст у нашей „молодой“ сборной?» 38
23 июня 2017
10:51 Григорян намерен внедрить боксерские тренировки в «Анжи» 71
Станислав Горин
В стиле Григоряна. Черчесов – «вандерфульный»?
Кубок Конфедераций должен ответить на вопрос, правильный ли у сборной России тренер для чемпионата мира? «Соккер.ру» приглашает читателей к дискуссии.
Комментариев: 69
07:59 Титов: «Ставлю на победу России над Мексикой» 29
22 июня 2017
20:55 Мутко: «У нас столько экспертов в стране, но никто не предложил взяться за сборную» 34
все материалы по этой теме
Турниры