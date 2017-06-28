Рахимов: «Не удивился, когда „Халл Сити“ назначил Слуцкого»

Бывший тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал переход Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

«Отлично, просто супер! Он и специалист хороший, и человек. Буду за него переживать. Мы, тренеры, прекрасно понимаем, что в Англии никому не нужны, да и в других странах Европы особо нет спроса. Если в Англию зовут тренера-иностранца, то только с именем.

Сложно сказать, получится ли у него. Мы все знаем Леонида Викторовича, он мужик грамотный, понимает, что надо знать традиции страны, ее ментальность, чай в пять часов и все прочее. Вопрос в другом – какую задачу ему поставят. Плюс есть конфликт между руководством клуба и фанатами, то есть много околофутбольных моментов. В самой команде тоже есть вопросы – как заменить тех, кто уйдет, как самому Слуцкому внедрить себя в нее.

Каким будет отношение к первому в истории российскому тренеру? Важно еще, как „Халл“ начнет. Если хорошо, легко будет уладить проблемы, а если не очень, придется тяжело. Там ведь могут и не ждать, когда придут победы.

Удивления не было, когда он перешел туда. Думаю, он получил не то чтобы гарантии, а какие-то обещания, что ему могут помочь. Ну не поедешь ты просто так в другую страну, чтобы ждать и учиться! Он жил в отеле „Челси“, занимался в языковой школе, в которую попадет далеко не каждый. Да, принял вызов, молодец! Но мне кажется, если бы у него к лету не появилась работа, он бы вернулся в Россию».