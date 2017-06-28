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«Зенит» заплатил Луческу 2.5 млн евро за досрочное расторжение контракта
Сегодня, 14:52 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» закрыл все финансовые вопросы с бывшим главным тренером Мирчей Луческу. Румынский специалист больше не имеет претензий к питерцам.
Луческу было выплачено 2,5 млн евро при изначальном требовании компенсации в размере 4 млн евро за недоработанный год контракта. При этом вопросы со штабом Луческу еще остаются. Напомним, из него в «Зените» остались только тренер вратарей Томаш Рогич и помощник Анатолий Тимощук.
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а Литейный все будет утверждать, что Зенит еще не потратил деньги с продажи Халка и Витселя.
а Литейный все будет утверждать, что Зенит еще не потратил деньги с продажи Халка и Витселя.
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Поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать. - сказал Роналду.
Сейчас весь мир знает про питер !
Вопрос остается открытым.
Хотя на самом деле скорей всего намного больше,а эта цифра чтоб не раздражать царя батюшку по пустякам !
Позорище.
а Литейный все будет утверждать, что Зенит еще не потратил деньги с продажи Халка и Витселя.
"Джек", ну где же ты?)))
Посыпался проект. Будет 6-4ым в следующем сезоне.