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«Зенит» заплатил Луческу 2.5 млн евро за досрочное расторжение контракта

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Зенит, Луческу Мирча
Сегодня, 14:52 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» закрыл все финансовые вопросы с бывшим главным тренером Мирчей Луческу. Румынский специалист больше не имеет претензий к питерцам.

Луческу было выплачено 2,5 млн евро при изначальном требовании компенсации в размере 4 млн евро за недоработанный год контракта. При этом вопросы со штабом Луческу еще остаются. Напомним, из него в «Зените» остались только тренер вратарей Томаш Рогич и помощник Анатолий Тимощук.

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