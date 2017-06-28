«Зенит» заплатил Луческу 2.5 млн евро за досрочное расторжение контракта

«Зенит» закрыл все финансовые вопросы с бывшим главным тренером Мирчей Луческу. Румынский специалист больше не имеет претензий к питерцам.

Луческу было выплачено 2,5 млн евро при изначальном требовании компенсации в размере 4 млн евро за недоработанный год контракта. При этом вопросы со штабом Луческу еще остаются. Напомним, из него в «Зените» остались только тренер вратарей Томаш Рогич и помощник Анатолий Тимощук.