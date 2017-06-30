Гамула: «Кокорин – классный футболист, но Полоз тоже очень хорош»

Бывший наставник молодёжной команды «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал переход экс-игроков ростовского клуба Александра Ерохина и Дмитрия Полоза в «Зенит»:

«В „Зенит“ пришли игроки сборной России, сильные футболисты. Наверное, это хорошо. Почему я должен относиться к этим трансферам плохо? Думаю, что у Полоза и Ерохина будут шансы закрепиться в основном составе. Если команда хочет добиться больших успехов, необходима высокая конкуренция. Последние два года ребята отыграли на хорошем уровне, поэтому, на мой взгляд, готовы выдерживать конкуренцию в „Зените“. Всё зависит от них самих.

Полоз – быстрый игрок с хорошим ударом, обладает голевым чуть­ём. Техника и обводка у Дмитрия тоже на высоком уровне. В общем, он обладает всеми теми качествами, которые должны быть у нападающего. Полоз ё несомненно, качественный футболист. Ерохин выполняет на поле очень большой объём работы. Несмотря на то, что у Саши высокий рост, он пластичен, хорошо владеет ногами, технически оснащён как надо.

Не готов утверждать, что Полоз – конкурент Кокорина. Возможно, они вместе будут играть. Здесь всё зависит от того, как решит главный тренер, а Роберто Манчини, не исключено, видит ситуацию по-другому. Я всегда говорил и буду говорить: Кокорин – классный футболист. Может, он попал в какую-то не ту струю, не знаю. Но Дима – тоже очень хороший нападающий».