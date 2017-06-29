Поддубский: «Будем вести поиск игроков, „СКА-Хабаровск“ необходимо стать сильнее»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский подвёл итоги завершившегося сбора в Подмосковье:

«Мы завершили сборы в Подмосковье, где работали на двух тренировочных базах и решали две задачи - физподготовки и просмотра новых игроков. Наш клуб - новичок Премьер-Лиги и будет вести поиск игроков, способных сделать команду сильнее, до завершения летнего трансферного окна.

Задача - найти людей, которые поедут в наш город, увидев в Хабаровске место, где они смогут развиваться как игроки и профи. Это непростая работа, но мы верим, что сумеем решить те задачи, которые перед нами сегодня стоят. Нам необходимо стать сильнее как команда, сохранив её костяк и доверительные отношения в коллективе».

Напомним, недавно состав хабаровского клуба пополнили форвард Антон Землянухин и защитник Максим Тишкин.